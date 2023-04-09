'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı

CHP'nin bugün YSK'ya teslim edeceği milletvekili aday listeleri netleşmeye başladı. Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

CHP'de milletvekili aday listeleri iyiden iyiye netleşmeye başladı. Bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi beklenen aday listesinde ise birçok sürpriz ismin yer aldığı belirtiliyor.

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım'ın CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olduğu ifade edildi.

GEZİ PARKI OLAYLARINDAN SONRA TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Gezi Parkı olaylarından sonra İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayini çıkan Fuat Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atamasına itiraz edip dava açmıştı. Karaköy'deki Arap Camii'nin müezzini olarak görevlendirilen Fuat Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyordu.

KILIÇDAROĞLU SIK SIK ZİYARET ETMİŞTİ

2022 yılında böbrek nakli olan Fuat Yıldırım'ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yıldırım'a böbrek nakli yapıldığını da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuştu.