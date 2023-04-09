Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı

Politika Haberleri

CHP'nin bugün YSK'ya teslim edeceği milletvekili aday listeleri netleşmeye başladı. Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

CHP'de milletvekili aday listeleri iyiden iyiye netleşmeye başladı. Bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi beklenen aday listesinde ise birçok sürpriz ismin yer aldığı belirtiliyor.

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım'ın CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olduğu ifade edildi.

'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı

Gezi Parkı olaylarından sonra İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayini çıkan Fuat Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atamasına itiraz edip dava açmıştı. Karaköy'deki Arap Camii'nin müezzini olarak görevlendirilen Fuat Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyordu.

2022 yılında böbrek nakli olan Fuat Yıldırım'ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yıldırım'a böbrek nakli yapıldığını da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuştu.

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Müezzin Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Ercan akdeniz:

Daha bunlardan içimizde çoook var. kimi taciz yapıyor kimi üfürükçü, amaçları İslamı kötülemek. Osmanlı da da aramıza hep imam hoca olarak sızmadılar mı? en çok onlara dikkat etmek ne söylediğine ne yaptığına bakmak lazım.

Cevap Yaz12Yayından Kaldır
Suleyman Selvi:

Hani laiklik din ve devlet işleri deniyordu işinize gelirse yerse

Cevap Yaz616Yayından Kaldır
Fatma İnce?:

Bunlar bir takım oyunlar Rabbim hakikati gören kullardan etsin.

Cevap Yaz1129Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title