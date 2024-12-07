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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Bingöl'e Ziyarette Bulundu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Bingöl'e Ziyarette Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Valiliği'ne yaptığı ziyaret sırasında Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü ve temaslarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

Temaslarda bulunmak amacıyla Bingöl'e gelen Bakan Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Valilik ziyaretinde Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolü tarafından karşılandı.

Işıkhan, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Usta ile görüştü.

Bakan Işıkhan'a, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Politika
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