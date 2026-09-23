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Çakırözer, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını Bilecik'te değerlendirdi

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Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Bilecik'te partililerle buluştu. Çakırözer, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin 'gelin' baskısı veya telkini yapılmadığını belirterek, bundan sonrasının Yavaş'ın takdiri olduğunu ve saygı duyduklarını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Bilecik Kent Konseyi'nde partililerle buluştu.

Çakırözer, Bilecik Kent Konseyi'nde partililerle bir araya geldiği etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşların beğenisini kazanan biri olduğunu söyledi.

Belediyelerde halkın iradesinin korunmasının kendileri için ön planda olduğunu dile getiren Çakırözer, halkın belediyelerden hizmet alabilmesini önemsediklerini anlattı.

Çakırözer, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin, "Genel Başkanımız, bu konudaki tutumunu net bir şekilde defalarca ortaya koydu. Hiçbir şekilde kimseye ne 'gelin' baskısı ne de 'gelin' telkini yapılmadı. O yüzden bundan sonrasında da Mansur Yavaş'ın kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Kendisi zaten bir irade ortaya koyduğunda da açıklamasını kendisi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Çakırözer'e, Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Yeni Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA
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