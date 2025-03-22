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İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'a getirildiği sırada adliye önünde avukatlarla polisler arasında arbede çıktı. Saraçhane'de ise polis, Taksim'e yürümek isteyen gruba biber gazıyla müdahale etti.

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE POLİSLE ARBEDE

Çağlayan Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken; avukatlar ve polis arasında arbede yaşandı. Çağlayan Adliyesi'ne giriş yapmak isteyen bir grup avukat polis çemberine alındı. Avukatların adliyeye geçişine izin verilmedi.

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

KORİDORDA TANSİYON YÜKSELDİ

İmamoğlu'nun adliyede ifade vereceği katta da tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekilleri güvenlik görevlilerin aldığı önlemlere tepki gösterdi. Bir vekilin "Kalkanlara ne gerek var arkadaşlar, üzerinden atlarız gerekirse" dediği görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın adliyede yaptığı açıklamada "Savcı ve hakimler sizden korkar karar veremez ki. Ben Şanlıurfa Milletvekiliyim. Sınırında sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi. Teröristler gelip geçiyor. Buradaki özel timleri sınırlara gönderin. Bir terörist başına alınmayan tedbirler, adliyenin içinde ve dışında alınıyor. Bu ölçüsüzdür. Suç işleniyor" ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK ÇIKTI

Öte yandan CHP'nin çağrısı ise Saraçhane'de toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAli Kerem:

kargaşa yapan polise taş atan karşı çıkan herkesi tıkın içeri

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Haber Yorumlarır89xdfqk7g:

Güzel ülkemin geldiği hale bak. Memleketin doğusunda paçavralarla kutlama yapanlara dokunan yok, ama her köşesinde hakkı hukuku savunan vatanın öz evlatlarına üvey muamelesi yapılıyor. "Ben Türk'üm" diyen nasıl sindirebilir bu durumu...

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

ulan Tayyare yolun sonu gözüktü , bu halk kendi elleriyle skecek sizi

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

AKP adamları eylem yapanların arasına karışıp ortalığı karıstırıyor diye Alman Basını haber verdi

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

ülkeyi karıştırıp bölmeye çalışıyorlar Allahım sen yardım et

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Haber YorumlarıSorun Suz:

milletvekili dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

pohçelli 5 subatta gidince korku sardı da netice belli ))))

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