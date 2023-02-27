Çadırdan sonra şimdi de "Kan satılıyor" iddiası! Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan açıklama geldi

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin 3. gününde Ahbap'a çadır sattığına yönelik haberlerle gündeme gelen Kızılay bir başka iddianın daha hedefinde. Vatandaşların bağışladığı kanları hastanelere para karşılığında sattığı öne sürülen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık iddiaya, "Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder" sözleriyle yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

46 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA ÇADIR SATILDI İDDİASI

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken ortaya atılan bir iddia ise kısa sürede gündem yarattı. Kızılay'ın depremin 3. gününde ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü.

"FİNANSAL SÜREKLİLİK İÇİN YAPIYORUZ"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kamuoyunda büyük tartışma yaratan haberlere "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle yanıt verirken, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden bir başka iddia daha gündeme geldi.

ÇADIRDAN SONRA BU KEZ DE "KAN SATILIYOR" İDDİASI

Ahbap'a çadır sattığı iddialarıyla büyük tartışma yaratan Kızılay'ın vatandaşların bağışladığı kanları hastanelere para karşılığında sattığı öne sürüldü.

KINIK'TAN YANIT: KAN TİCARETE KONU EDİLEMEZ

Bu iddiaya da yine sosyal medya hesabından yanıt veren Kerem Kınık, "Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder" ifadelerini kullandı.

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