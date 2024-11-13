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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' tartışması

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' tartışması
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MANİSA Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Salihli Belediyesi tarafından verilen 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesi önergesi, tartışma yarattı.

MANİSA Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Salihli Belediyesi tarafından verilen ' Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesi önergesi, tartışma yarattı. AK Parti ve MHP grubu önerge üzerine meclisi terk ederken, tartışma salon dışına taştı. Meydanın adı değişirken, toplantı sonrası kapıda kararı protesto eden MHP'liler ile CHP'liler arasında arbede çıktı.

Manisa Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı toplantısında Salihli Belediye Başkanı CHP'li Mazlum Nurlu, Salihli'deki ' Devlet Bahçeli Meydanı'nın adının 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesi yönünde önerge sundu. Önergede, "Zafer Mahallesi'nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Gazi Meclisimizde, 22 Ekim 2024 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında teröristbaşı, bebek katili Öcalan'ının affını ima ederek TBMM'de konuşmaya davet etmiştir. Ülkemizde 50 bine yakın yurttaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin şehit olmasına, 10 binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan teröristbaşının Gazi Meclis'e davet edilmesi kabul edilemez. Buna sessiz kalınması mümkün değildir. Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin kaldırılması ve meydanın isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak belirlenmesi için belediyemize, 3198 adet dilekçe başvurusu olmuştur ve dilekçeler halen devam etmektedir. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne elden teslim edilmiştir. İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' adının 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilme taleplerimizin kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini Salihli halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum" ifadeleri yer aldı.

DIŞARIDA ARBEDE

Önerge, meclis üyeleri arasında gerginliğe neden oldu. Önerge MHP ve AK Parti gruplarında tepkiye neden olurken, 2 grubun meclisi terk etmesinin ardından toplantı devam etti. Tartışmalar sonrasında CHP'nin önerisi, kabul edilerek 'Devlet Bahçeli Meydanı'nın ismi 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirildi. Meclis kararı sonrasında MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve teşkilat üyeleri, karara tepki göstererek, meclis toplantısının yapıldığı kültür sitesinin önünde toplandı. Toplantı sonrasında MHP'liler, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'yu protesto etti. Nurlu'nun aracı da tekmelendi. Tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar arasında arbede yaşandı. Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın ile Yunusemre Belediye Başkanı CHP'li Semih Balaban, araya girerek tarafları yatıştırmaya çalıştı. Kavga, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile sonlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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