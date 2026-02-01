Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Karabük'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, hizmet yarışında muhalefetin yetersiz kaldığını belirtti. 2024 yerel seçimlerinde beklenen başarıyı gösteremediklerini ifade eden Büyükgümüş, yolsuzluk iddialarına da değindi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Maalesef ama maalesef hizmette yarışacağımız, milletimize daha iyisini kazandırmak için mücadele edeceğimiz karşımızda bir muhalefet yok." dedi.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığınca Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı"nda konuşan Büyükgümüş, 11 çalışma bölgesinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri buluşmaların ikincisinde kentte Batı Karadeniz bölgesiyle bir arada olduklarını söyledi.

Büyükgümüş, Ak Parti'nin teşkilatçılığının geleceğini, sahada neleri hayata geçireceklerini, gelecek dönem atacakları adımları, başaracakları hedefleri ve teşkilatın ana istikametini, sahadaki en önemli uygulayıcılarla ilçe, teşkilat ve il başkanlarıyla istişare ettikleri politikaları, kararları da bu eksende şekillendirdikleri buluşmalar şeklinde program yaptıklarını anlattı.

2024 yerel seçimlerinde istedikleri başarıyı gösteremediklerini dile getiren Büyükgümüş, "İstediğimiz irtifayı yakalayamadığımız şehirlerimizin hali perişanlık şeklinde ortada. Bakın Ankara'da sudan bahsetmeye başladık. Vizyon projelerden, marka şehirlerden, küresel çapta ilgi uyandıracak gelişmelerin çok çok ötesinde bakın adeta 70'li, 80'li yılların Türkiye'siyle Ankara'mızda karşı karşıyayız. Bunu üzülerek görüyoruz. Bakın AK Parti teşkilatçılığının hizmet anlayışının esası, milletimize en iyisini ulaştırmakta mücadele etmektir. Biz asla ve asla bir siyasi hareketin eksikliğinden, millete hizmette noksan kalmasından mutluluk duymayız. Bu bizim yolumuz değil." diye konuştu.

Bugün Ankara'da görünenin, "lime lime dökülen yerel yönetim anlayışı" olduğunu savunan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Eğer gecenin geç saatinde su bulmak için insanlar bir perişanlık içerisindeyse bu mutlaka ama mutlaka not etmemiz gereken bir durum. Yine aynı şekilde İstanbul'da olup bitenlere bakıyorsunuz. Çok acımasız bir yolsuzluk şebekesinin İstanbul'un dört yanını sarmaya çalıştığını görüyoruz. Bakın bu yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak şikayet edenler, mahkemeye meseleyi taşıyanlar Cumhuriyet Halk Partili. Bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partili. İtirafçı olup 'Üzülerek ben bu yolsuzluk şebekesinin parçası oldum.' diyenler yine Cumhuriyet Halk Partili. Suçlananlara bakıyorsunuz yine Cumhuriyet Halk Partili. AK Parti bunun neresinde? Hiçbir yerinde ama Sayın Genel Başkanları Özgür Özel kalkıyor bir gün davanın savcısı oluyor, bir gün avukatı oluyor. Böyle siyaset, böyle hukuk devleti, böyle sağlıklı bir toplumsal düzen olmaz."

Büyükgümüş, mahkemenin buradaki iddiaları hukukun mantığı çerçevesinde en ayrıntılı şekilde inceleyeceğini vurgulayarak, "İstanbul'da gördüğümüz, hizmetsizlikle yoğunlaşan, adeta şehri ahtapot gibi sarmış bir yolsuzluk düzeni. Tüm bu olup bitenler karşısında bize düşen, gayretimizi mutlaka artırmaktır. Maalesef ama maalesef hizmette yarışacağımız, milletimize daha iyisini kazandırmak için mücadele edeceğimiz karşımızda bir muhalefet yok." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 10 kentten il, ilçe ve teşkilat başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Politika
