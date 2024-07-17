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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş büyükelçiyi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını sunarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Guatemala Bahreyn Politika Haberler

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