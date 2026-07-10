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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan NATO müttefiklerine "İsrail'e baskı" çağrısı

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İsrail'in Suriye'de istikrarsızlığa yol açtığını belirterek NATO üyesi ülkeleri İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Yılmaz, İsrail'in Suriye topraklarını işgal ettiğini ve siyasi meşruiyete zarar verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İsrail'in Suriye'de istikrarsızlığa yol açtığını vurgulayarak NATO üyesi ülkelerin İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde Ankara Palas'ta düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programına katılan Yılmaz, AA'ya değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, NATO müttefiklerinin İsrail'i baskı altında bırakarak doğru yola getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Batı ülkelerinin Suriye'ye olumlu katkılarda bulunduğunu söyleyen Yılmaz, desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, İsrail'in Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı rolünü eleştirerek İsrail'in Suriye topraklarını işgal ettiğini ve toplulukları taciz ettiğini kaydetti.

İsrail'in ülkede insanları yerinden etme amacı güden politikalar izlediğinin altını çizen Yılmaz, bunun Suriye'yi olumsuz etkilediğini ve yatırımcıları ülkeden uzakta tuttuğunu belirtti.

Yılmaz, ülke topraklarının bir kısmının İsrail işgali altında bulunmasının Suriye'deki siyasi meşruiyete zarar verdiğinin altını çizerek İsrail'in eylemlerinin her krizi derinleştirerek Suriye'nin sorunları üzerinde "katalizör etkisi" oluşturduğunu söyledi.

NATO'nun geleceği

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine işaret eden Yılmaz, Trump'ın "zirveye Türkiye'de düzenlendiği için katılacağı" açıklamasında bulunduğunu hatırlattı.

İttifak içindeki gerilimlere dikkati çeken Yılmaz, Avrupa'da alternatif bir Avrupa ordusu kurulmasına ilişkin yürütülen tartışmaları bu duruma örnek gösterdi.

Yılmaz, Türkiye'nin NATO'daki rolünün "İttifak'ın güney kanadı" olmakla sınırlı kalmayıp NATO'nun geleceğiyle direkt bağlantılı olduğunu vurguladı.

Uzun süredir NATO'nun geleceğine ve İttifak'ın temel tehdidi nerede tanımlaması gerektiğine dair tartışmaların NATO'nun gündeminde olduğuna değinen Yılmaz, terörizmin geçmişte bu konu için "geçici bir yanıt" olarak hizmet ettiğini belirtti.

Yılmaz, göç ve terör gibi NATO'nun öncelikli güvenlik konularının giderek gündemdeki ağırlığını kaybettiği değerlendirmesinde bulunarak, NATO'nun krizlere sadece tepki vermekle kalmayıp, tehditleri öngörerek kendini konumlandırması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Tekin
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