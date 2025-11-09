Büyükelçi Yıldız Sudanlı Çocuklarla Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan'da katıldığı yardım dağıtım faaliyetlerinde bir araya geldiği çocukların görüntüsünü "Sudanlı çocuklar, Türkiye'ye teşekkür ediyor ve selamlarını gönderiyorlar" açıklamasıyla paylaştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 2023'ten bu yana süren çatışmalar şiddetleniyor. Sivillere yönelik şiddet olayları ve kitlesel göç dalgası artarken, Birleşmiş Milletler verileri, çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Türkiye, milyonlarca kişinin temel gıda ve sağlık hizmetlerinden yoksun durumda olduğu ülkede yardım çalışmaları gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, dün Sudan'daki yardım dağıtım faaliyetlerine katıldı. Sosyal medya hesabından "Selam götürdük; selam aldık; dertleştik; teselli ettik; umut olduk" açıklaması yapan Büyükelçi Yıldız, Sudanlı çocukların Türkiye'ye teşekkür ettiği anlara ait görüntü paylaştı. Yıldız paylaşımını, "Sudanlı çocuklar, Türkiye'ye teşekkür ediyor ve selamlarını gönderiyorlar" açıklamasıyla yaptı. - HARTUM