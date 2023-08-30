Büyük Zaferin 101. Yıl Dönümü Mudanya'da Kutlandı

30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü Mudanya'da coşku ve gururla kutlandı. Mudanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos'u coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Büyük Zaferin 101'inci yıl dönümü, Mudanya'da coşku ve gururla kutlandı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak üzere gerçekleştirilen kutlamalar, İskele Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mudanya Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabul töreni gerçekleştirildi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve Mudanyalılar, İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

30 Ağustos'un bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bugün Cumhuriyet'e, barışa giden yolda kazandığımız en büyük zaferimizin günü. Bu yıl da Cumhuriyet kenti Mudanyamızda, bağımsızlık zaferimizi coşkuyla, gururla kutluyoruz. Kalbinde daima Atatürk sevgisi taşıyan, bağımsızlık ruhunu yaşatan tüm Mudanyalı hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.