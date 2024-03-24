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Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Biz 1,5 milyona alıştık, bugün karşımda 650 bin kişi var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesi mitinglere hız verirken, bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Mitingde İBB'yi eleştiren Erdoğan, metroların çoğunun bitirilmediğini belirtti.

ALANDAKİ KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Büyük bir katılımın gerçekleştiği alandaki kişi sayısını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz 1,5 milyona alıştık ama durmuyoruz. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Biz 1,5 milyona alıştık, bugün karşımda 650 bin kişi var

"BAŞKANLAR EVLERİNDE YATARKEN BEN 25 VİLAYETE GİTTİM"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu anda diğer genel başkanlar evlerinde ofislerinde yatarken ben 25 vilayete gittim. Çalışacağız, koşacağız. İstanbul olunca konu bu yatırım listesi o kadar uzun ki tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Böyle bir yatırımı kimse yapmadı, ama biz yaptık. Bizden sonra bay Ekrem göreve geldi, ortalık rezalet. Yine çöp, yine çamur, yine çukur.

Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Biz 1,5 milyona alıştık, bugün karşımda 650 bin kişi var

"MURAT KARDEŞİMİZİN GÖREVE GELMESİYLE EKSİK AYAK TAMAMLANACAK"

Önümüzdeki dönemde İstanbul'daki önceliğin deprem olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak zaten bunu yapıyoruz. Murat Kardeşimizin göreve gelmesiyle inşallah işin eksik ayağı tamamlanacaktır.

Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan: Biz 1,5 milyona alıştık, bugün karşımda 650 bin kişi var

"METROLARIN ÇOĞUNU BİTİREMEDİLER"

Metro için yeni bir çivi çakmayanlar inşaat halinde aldıkları metroların çoğunu bitiremediler. Sancaktepe'deki metro projesini bunlar çimento ile doldurdu. Çam Sakura Metrosunu yapmadılar, onu da bakanlığımıza verdiğim talimatla biz yapıp açtık."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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