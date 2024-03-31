Bütün sandıkların açıldığı kentteki iki ilçeden veri akışı gelmedi

Ardahan genelinde sandıkların yüzde 100'ü açılırken Çıldır ve Damal ilçelerinden henüz veri akışı sağlanamadı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçim sonuçları hızlı bir şekilde açıklanmaya devam ederken Türkiye genelinde sandıkların yüzde 71,61'i açıldı. Ardahan'da ise bütün sandıklar açıldı. Seçimin CHP ve AK Parti açısından kıran kırana geçtiği kentte CHP'nin adayı Faruk Demir yüzde 42,11 ile Belediye Başkanı seçildi.

İKİ İLÇEDEN HENÜZ VERİ GELMEDİ

Kentte tüm sandıkların açılmış olmasına rağmen Çıldır ve Damal ilçelerinden henüz veri akışı sağlanamadı. Grafiklerin yer aldığı haritalarda iki ilçenin verisiz bir şekilde yer aldığı görüldü.

İşte Ardahan yerel seçim sonuçları: