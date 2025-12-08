Bütçe görüşmelerine damga vuran an: Bahçeli ve Dervişoğlu böyle tokalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri bugün saat 12.00'de başladı. Siyasi liderlerin Genel Kurul salonundaki etkileşimleri, oturuma damga vurdu.

BAHÇELİ SALONA İLK GELEN LİDER OLDU

Salona ilk giren lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti milletvekillerinin Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşması görüntülere yansıdı. Kısa süre sonra DEM Parti heyeti salona giriş yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Bahçeli ile el sıkıştı. Bu selamlaşmanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirloğlu DEM Parti sıralarına giderek heyetle tokalaştı.

DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Son dönemlerde 'Terörsüz Türkiye' çıkışına yönelik açıklamalarıyla adından söz ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yerine oturmadan önce Bahçeli, AK Parti heyeti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı.

ÖZGÜR ÖZEL ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Salona üçüncü giriş yapan lider olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunun alkışları eşliğinde karşılandı. Özel, sırayla DEM Parti, İYİ Parti ve MHP sıralarına giderek tüm liderlerle selamlaştı. Dervişoğlu'nun ise DEM Parti heyetiyle selamlaşmadığı görüldü.