Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Kurul'da 'Leyla Zana' kınaması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerine görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler sırasında bir taraftar grubunun Leyla Zana 'ya yönelik sözleri de Genel Kurul'da gündem oldu. Partileri adına konuşan milletvekilleri, yaşanan olayı kınadı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bütçe teklifinin 9'uncu maddesi üzerine görüşmeler sürerken, Somaspor-Bursaspor maçında bir grup taraftarın Leyla Zana'ya yönelik sözleri gündeme geldi. Konu ile ilgili konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, "Bursa'da bir grup kendini bilmez ırkçının hakaretlerine karşı en başta öncelikle siz kadın milletvekillerinin bu kürsüden çıkıp, iki çift laf etmesini beklerdik. Etmeliydiniz, hala da etmelisiniz. Ben Bursa'daki aile kökeni 700 yıl geriye giden bir insan, nüfus kütüğü Bursa'da olan bir insan olarak Leyla Zana'dan tüm Bursa namına özür diliyorum" dedi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Çandar'ın sözleri üzerine, " Leyla Zana'yla ilgili meseleye ben buradan sadece tek bir kelimeyle cevap vereceğim. Leyla Zana onurumuzdur; nokta" dedi.

'MÜSAMAHA GÖSTERİLME GİBİ BİR OLAY YOK'

Ardından AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kürsüye geldi. Çelik, "Sosyal medyada ifade ettim, Bursaspor 3-0 galip ve maç bitmek üzere. Bunu bir soru işareti olarak huzurlarınıza koyuyorum. Şunu da açıkça ifade ettim. Dedim ki; 'Bu yanlıştır, kabul edilemez, doğru değildir ve müsamaha gösterilemez.' Sayın Cengiz Çandar, 'İfade edilmedi, konu geçiştirildi' anlamında söylediği için bunları söylüyorum. Şu eylem karşısında ifade ettiğim sözlere bütün Meclis'in ittifak ettiğini, hiçbir milletvekilinin, 'Hayır' demeyeceğini düşünüyorum. Bu hoş görülecek, tasvip edilecek veya 'Ne iyi olmuş' denilecek bir olay değil, aksine kınanacak bir olay. Bunun müsamaha gösterilme gibi olay olmadığını da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI GÖREVE DAVET EDİYORUM'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Çelik'in konuşması sırasında özür beklediklerini belirterek, "Bu ülkenin en onurlu siyasetçilerinden birine inanılmaz bir hakaret, saldırı ve küfür söz konusu olmuştur. Tabii ki biz tüm Bursa'yı ya da tüm Bursa taraftarını suçlamadık. Bir grubun bu suçu işlediğini söyledik. Mesele bir özürdür, iki bu suçu işleyenler hakkında gerekli soruşturmanın açılmasıdır. Leyla Zana onurumuzdur ve bu konuda İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum" dedi.

'KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATI ŞİDDETLE KINIYORUM'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise olayı yeni öğrendiğini kaydederek, "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum, bir nokta da ben koyuyorum. 1992 yılında Leyla Zana'nın mensubu olduğu HEP heyeti, MHP'yi ve Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'i de ziyaret etmişlerdi. Bir rapor sunmuşlardı. O görüşme esnasında Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş de Leyla Zana'ya 'Kızım' diyerek hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'Kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta" diye konuştu.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de yaşanan olayı şiddetle kınadığını belirterek, "Hiçbir kadına, hiçbir siyasetçiye, hiçbir kadın siyasetçiye ve Leyla Zana'ya böyle bir şey yapılamaz, asla kabul edilemez. Devamında Sayın Adalet Bakanımız da bir açıklama yaptı, bir soruşturma başladı. Bunu yapanların kim olduğu, hangi saikle yapıldığı muhakkak suretle bulunmalı. Fakat aynı anda hem Bursaspor'u hem Bursa halkını hem de Somalıları, tamamını kötü niyetle telin eden, onlar üzerine yük getiren bir tavır içerisinde olmamak lazım" dedi.

'HEVSEL BAHÇELERİ'NDE SIKINTILI BİR DURUM YOK'

Ardından Genel Kurul'da hazır bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile ilgili, "UNESCO denetiminde olduğu için UNESCO heyeti, Hevsel Bahçeleri'ni denetledi. İddiaları da denetledi. UNESCO'nun son raporunu özellikle okudum, sıkıntılı bir durum yok, tespit yok. Korunduğuna dair bir rapor var" diye konuştu.

'URFA HİÇ OLMADIĞI KADAR DESTEKLENİYOR'

Şanlıurfa turizminin desteklenmediği yönündeki eleştirileri yanıtlayan Ersoy, "Tam tersi özellikle benim dönemimde Urfa hiç olmadığı kadar destekleniyor. Biliyorsunuz; Göbeklitepe 1963'ten beri kazılıyor ama özellikle son 7 yıldır tüm dünyada popülaritesi yüksek seviyeye geldi. Göbeklitepe'yle de sınırlı değildir. Göbeklitepe, Taş Tepeler Projesi'ne evrilmiştir, 100 kilometrelik bir hat üzerinde 12 tane daha Göbeklitepe tarzı. Çok yoğun tanıtımı yapılıyor. Hatta bakın, Urfa'da Neolitik Çağ'la ilgili dünyanın en önemli birinci kongresi yapıldı ve Urfa şu anda bütün dünyada arkeoloji konusunda, Neolitik Çağ konusunda merkez ilan edildi. Bakın, Göbeklitepe ne demek? Urfa demek. Şimdi, bir yeri siz cazip hale getirmek istiyorsanız, bir rotanın parçası yapmak zorundasınız. Eğer bir rotanın parçası yapmazsanız sırf, 'Urfa'da bir şey göreceğim' diye turist gelmez. Aynı şekilde Urfa'da gastronomi olsun, diğer ürünler olsun, çok yoğun tanıtım yapılıyor" dedi.

'EN UFAK BİR HAK KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Ersoy, turizm işçilerinin izinleriyle alakalı sorular üzerine de "Burada sizin iddia ettiğiniz gibi bir mağduriyet söz konusu değil. Sadece bir esneklik getirildi ve bu sadece turizm yatırımcısının talebi değil, turizm işçisinin de talebi. En ufak bir hak kaybı söz konusu değil. Şöyle özetleyeyim size; 1 ayda 4 gün izin kullanıyorsa, yine aynı sürede izin kullanıyor. Bu, aslında birleştirme açısından çalışanlar için de faydalı bir şey ve herkesin takdir ettiği bir şey. Bundan dolayı memnuniyet var. Bu uygulama ya size tam anlatılamadı ama sahaya inip bakacak olursanız bununla ilgili en ufak bir şikayet yok. Tam tersi, bununla ilgili bir talep vardı ve talep de yerine getirildi. Ama tekrar altını çiziyorum; en ufak bir hak kaybı yok. Sektör esnek bir sektör olduğu için iki taraf için de uyumlu hale getirilmiş durumda. Bu açıdan da bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.

'FİRMAM EN UFAK DESTEK ALMIYOR'

Turizm firmasına bakanlıktan destek aktardığına yönelik eleştiriler ile ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Benim firmam yerel operatör; yabancı değil, bu yüzden en ufak bir destek almıyor. Bizde tur operatörlerinin destek alması için uçak riskine giriyor olması veya yurt dışından turist getirmesi lazım. Benim ana şirketim, o gruba girmediği için en ufak bir destek kullanmadı. Kurulduğundan beri kullanmadı, mevzuatlarımıza göre kullanamaz da. Artı, bizde ağırlıklı olarak otel zincirleri hiçbir destek almaz. Otel zincirleri, tam tersi ağırlıklı olarak Turizm Geliştirme Ajansı'na pay ödeyenlerdir. Alınan gelirler, Türkiye'nin ve illerin, ilçelerin markalaşması için kullanılır. Hiçbir otel zincirine bununla ilgili bir pay ödenmez, otel zincirleri teşvik edilmez. Zaten siz eğer ülkeyi tanıtıyorsanız, markalaştırabiliyorsanız, gastronomiyi ön plana çıkarabiliyorsunuz, turist geliyor. Turist gelince otel otomatikman doluyor. Bizim, 'Turizm Geliştirme Ajansı ve Turizm Bakanlığı'nın ana politikası nedir' diyorsanız, ana politikamız bu aslında. Kesinlikle markalaşmasını sağlamak, Türkiye'nin ve il bazında markalaşmasını sağlayıp, 12 aya ve 81 vilayete yaymak. Tur operatörü, yerel tur operatörleri, benim firmamın ne geçmişte ne şimdi ne gelecekte en ufak bir teşvik alması veya bununla ilgili bir destek alması söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu. Genel Kurul'da görüşmeler sürüyor.