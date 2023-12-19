Bursa'ya 2024 yılında 5 yeni hastane yapılacak

Bursa'da 2024 yılında biri bin yataklı toplamda 2500 yataklı 5 yeni hastanenin yapılması için önemli adımlar atıldı.

Bursa'da 2024 yılında biri bin yataklı toplamda 2500 yataklı 5 yeni hastanenin yapılması için önemli adımlar atıldı. Ak Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti İl Başkanı; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Daha sonra Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Sağlık Müdürü Dr Orkun Yıldırım'ın da bulunduğu heyet biri bin yataklı 5 yeni hastanenin yer seçimi için incelemelerde bulundular.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi ile Yıldırım'a hizmet verecek bin yataklı yeni hastane için 6-7 farklı alternatif nokta olduğunu belirterek, "Bursalı vekillerimizle Bakan Fahrettin Koca'yı ziyaretimizde konuyu gündeme getirdik. İlk olarak Acemler'deki 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin inşaatı ile Muradiye Devlet Hastanesi'nin 200 yataklı yeni bölümünün inşaatlarının hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Osmangazi ile Yıldırım'a hizmet verecek bin yataklı yeni büyük hastane için de Valimiz ile birlikte 6-7 noktada yer incelemesi yaptık" dedi.

Bursa'ya yeni bin yataklı hastane yeri aradıklarını; önceliğin depremsellik olduğunu ifade eden Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Ankara Caddesi, Demirtaş bölgesi, Samanlı ve İstanbul yolunda muhtemel 6-7 arsada inceleme yaptık. Bursa'ya 2024 yılı içerisinde yeni 5 hastane kazandıracağız. Bin yataklı olan devlet hastanesi merkezi bölgelere yakın olacak. Çekirge Devlet Hastanesi'nin Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşınmasıyla bölgeye 400 yataklı fizik tedavi rehabilitasyon ve geriatri merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. Ankara Caddesi Yüksek İhtisas Kavşağı'ndaki eski fakülte binasına Yıldırım'a hizmet verecek 200 yataklı butik hastane ile karşısına yeni bir diş hastanesi kazandırmayı amaçlıyoruz. Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 27 dönümlük hastane alanına 400 yataklı Nilüfer Devlet Hastanesi ya da branş hastanesi inşa edeceğiz. Özlüce'deki Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin bir bölümü Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşınacak. Bir kısmını da Fethiye'deki Yüksek İhtisas Hastanesi'nin ek binasında değerlendirebiliriz. Özlüce Ertuğrul bölgesinde çocuk hastanesinin boşaltacağı arsaya 400 yataklı yeni hastane yapmayı planlıyoruz" dedi.

Acemler'de 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Sağlık Kompleksi inşaatının hızlandırılması için Bakan Fahrettin Koca'nın talimat verdiğini kaydeden Başkan Davut Gürkan, "Hastanenin bir an önce açılması için gerekli çalışmalar biraz daha hız kazandırıldı. 1315 yatak ve bir çok hastane olacak. 2024 yılı içerisinde bir trafik düzenlemelerine de ihtiyacımız var. Vali bey özellikle onu takip ettiriyor. Orayı da rahatlatmak istiyoruz. Muradiye'deki Memleket Hastanesi'nin hayata geçirilmesi için 200 yatak artı Onkoloji Hastanesi'nin Acemler'e taşınmasıyla buradaki işlerin de hızlandırılması yönünde Bakan Bey talimat verdi. Bunlarla beraber bir çok yerde aile sağlığı merkezi vardı. Sağlık Bakanımız projelerine baktı. Hızlandırıldı. 11 yeni aile sağlığı merkezi kurulması gündemde" ifadelerini kullandı.

Bursa'da yatak sayısı 2 bini aşkın 5 yeni hastanenin temelini 2024 yılı içerisinde atmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Davut Gürkan, Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin de devreye girmesiyle Bursa'da sağlık alanında hiç bir sıkıntı kalmayacağını sözlerine ekledi. - BURSA