Bursa politika haberleri: Vali Yıldırım çocuklarla sohbet etti Politika Haberleri Bursa haberleri: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamlığı görevine başlayan Mustaf Eldivan'a gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından kaymakamlık binası önünde okuldan çıkan çocuklarla sohbet etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamlığı görevine başlayan Mustaf Eldivan'a gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından kaymakamlık binası önünde okuldan çıkan çocuklarla sohbet etti. Kaymakamlık önünde okuldan çıkan çocuklarla karşılaşan Vali Yıldırım, çocuklarla karşılaşmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, onlarla yakından ilgilenip sohbet etti. Çocuklar, Vali Yıldırım ile fotoğraf çektirerek duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Vali Yıldırım, valilerin, kaymakamların, emniyet ve jandarmanın görevleri, sorumlukları ve devletin genel işleyişi hakkında çocuklara bilgi verdi. Yeni eğitim-öğretim yılında çocuklara başarılar dileyen Vali Yıldırım, daha sonra Çorlu'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Aziz Yıldırım Kaymakamlık Tekirdağ Çorlu Politika Haberler

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