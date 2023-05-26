Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev 28'inci dönem Bursa milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Bursa Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene milletvekili yakınları ve partililer ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz bizzat katılarak mazbatalarını aldılar. AK Parti'den katılamayan milletvekilleri adına da AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan mazbataları aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kayıhan Pala, Mehmet Atmaca, Cemalettin Kani Torun, İYİ Parti'den Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş da mazbatalarını aldıktan sonra tören sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank mazbata törenine katılmadı. - BURSA