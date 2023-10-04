Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyuşturucu İle Mücadelede Bilgilendirdi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde 3 bin 257 adet broşür dağıttı. Vatandaşları uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirdi.
Narkotik Şube Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi
BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde 3 bin 257 adet broşür dağıttı. Vatandaşları uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 24 ayrı faaliyette vatandaşlara toplamda 3 bin 257 adet broşür dağıttı. Vatandaşları uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendiren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların hızla süreceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika