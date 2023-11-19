Bursa'da Öcalan için yürüyüş çağrısı üzerine güvenlik önlemi

Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yapılan yürüyüş çağrısı nedeniyle polis ve jandarma, Bursa'nın giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş çağrısı sebebiyle polis ve jandarma, Bursa'nın giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

İmralı'da cezaevinde bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı hükümlü Abdullah Öcalan için, HEDEP tarafından Gemlik'e yürüyüş çağrısı yapılmıştı. Çağrı üzerine polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş noktalarında güvenlik önlemi aldı. Bursa Valiliği'nin geçtiğimiz günlerde 7 gün süreyle yürüyüş yasağı getirmesinin ardından ilçe girişlerinde de kontrol noktaları oluşturuldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 ayrı noktada, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da da kontrol noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri şehre giriş yapmak isteyen tüm araçlarda inceleme yapıyor. - BURSA