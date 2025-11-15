Bursa Siirtliler Derneği'nden 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

BURSA Siirtliler Derneği'nin kuruluşunun 28'inci yıl dönümünde Doğu ve Güneydoğu illerinin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. 20 derneğin katıldığı etkinlikte 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verildi.

Bursa Siirtliler Derneği'nin 28'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Van illerinin dernek başkanları bir araya geldi. Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdi. Programın açılış konuşmasını ev sahibi Siirt İl Derneği Başkanı Selim Demirel yaptı. Güneşin doğudan doğduğunu belirten Demirel, Doğu ve Güneydoğu için Terörsüz Türkiye süreciyle yeniden güneşin doğacağını söyledi.

Demirel'in açılış konuşmasının ardından toplantının ortak basın bildirisi okundu. Bursa Siirtliler Derneği Başkan Yardımcısı Zeki Eker'in açıkladığı bildiride, "Öncelikle 'Terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu süreçte katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Bugün burada, birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü hatırlamak için toplandık. Türkiye'nin her köşesinde barış ve güven içinde yaşamak, en temel ortak hedefimizdir. Birlik ve beraberliğimiz, terörün günümüze ve geleceğimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Farklı görüşlerimiz olabilir, farklı yaşam biçimlerimiz olabilir, bunlar demokratik bir toplumun zenginliğidir. Ancak bu farklılıklar, terörün hiçbir gerekçeye sığdırılamayacağını da gösterir. Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın can güvenliğini korurken, haklarımızdan taviz vermeden yoluna devam eder. Hepimizin sorumluluğu, terörü hiçbir şekilde meşrulaştırmamak ve güvenli, özgür ve barış içinde yaşanabilir bir Türkiye'yi gelecek nesillere miras bırakmaktır. Diyalog, hoşgörü ve demokrasimizin gücüyle ilerlediğimizde, karanlıklar dağılacaktır. Doğu ve Güneydoğu dernekleri olarak bizler, herkesin güvenli, onurlu ve gururlu bir şekilde yaşayabileceği bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu yolculukta; hepimize düşen sorumluluklar var. Kutuplaşmadan kaçınmak, farklılıkları zenginlik olarak görmek. Şiddet ve terörü her koşulda reddetmek. Sonuç olarak, terörsüz bir Türkiye için sabır, saygı ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü bir devlet, güçlü bir toplum ve güçlü bir gelecek için birlikte çalışacağız. Bizi ayırmaya ve ayrıştırmaya çalışan yerli veya yabancı hiçbir güç başarılı olamayacaktır. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte barışın ve refahın adresi olan Türkiye'yi inşa edebiliriz; kapsayıcı bir gelecek için çalışalım, güvenlik ve refahı eşit derecede güçlendirelim" ifadelerine yer verildi.

Ortak bildirinin okunmasının ardından diğer dernek başkanları da 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdi.