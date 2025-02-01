Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Bursa'da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Bursa'da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Bursa'da, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine ilişkin hitabı dinletildi.

Tek listeyle gidilen kongrede İmren Çavuşoğlu, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti sayesinde millete hizmet etmenin şerefini, onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Partide görev yapan, davaya gönül veren herkese teşekkür eden Gürkan, "Her başarılı teşkilatın arkasında kadınlar vardır. İyiki varsınız. Bizim çalamadığımız kapıları siz açıyorsunuz, giremediğimiz gönüllere siz giriyorsunuz." diye konuştu.

Kongrelerin bayrak ve hizmet yarışı anlamına geldiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bizden önce bu bayrağı taşıyanların bu zamana kadar yaptığı hizmetleri, daha yukarı taşımakla ilgili mesuliyetimiz var. Bu siyaseti yapmak, bu partide bu teşkilata hizmet etmek, bir nasip vesilesiydi. Bu nasibin şükrünü eda etmek için hepimizin daha çok çalışması gerekir. Bundan sonraki süreçte de bu birlik ve beraberlik içinde çalışmaya gayret edeceğiz. Millete hizmet ederken hiçbir zaman 'yeter, yeterli, yetti' demedik. Daha iyi ne yapabilir, onun derdinde olduk. Bundan sonra da onun derdinde olmaya çalışacağız."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu da hedeflerinin çalışmak, çabalamak, gayret etmek, hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etmeye devam edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Ülkemiz, partimiz ve milletimiz için gelin hep beraber çalışıp üretelim. Ben inanıyorum ki aradan yıllar geçtiğinde, geçmişe dönüp baktığımızda 'Biz, çok doğru yerde durmuşuz. İyi ki liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmuşuz' diyeceğiz ve kendimizle gurur duyacağız. Tarih de bunu yazacak. Çünkü bu dava, bizlerin içerisinde bulunduğumuz zamanın çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
img

Türk ordusunun yeni silahı o ülkede gündem oldu
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.