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Bursa Çevre Otoyolu Ücretsiz Kalmaya Devam Edecek

Bursa Çevre Otoyolu Ücretsiz Kalmaya Devam Edecek
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Çevre Otoyolu'nun özelleştirme kapsamına alınsa bile kesinlikle ücretli olmayacağını ve mevcut statüsüyle vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına noktayı koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarının kendi yaptığı bu yolun özelleştirme kapsamına alınsa dahi kesinlikle ücretli olmayacağını bildirdi.

Davut Gürkan, "Bursa Çevre Otoyolu mevcut statüsüyle vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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