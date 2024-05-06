Üye Girişi
Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinden şeffaflık taahhütnamesi imzalayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündem oldu. Atama haberi Başkan Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki atama dikkat çekti. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

TEPKİ GELİNCE SİLMEK ZORUNDA KALDI

Furkan Bozbey, Instagram'dan kendisinin de bulunduğu BURKENT'in yeni yönetim kurulunu paylaşarak "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine 'BURKENT yönetim kurulu başkanı' titrini ekledi; fakat tepkilerden sonra bunu sildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

"YOK ASLINDA BİRBİRİNDEN FARKLARI"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili "Al birini vur ötekine", "Allah akıl fikir versin", "Mevcut düzen değişsin istiyoruz ama yok gelende aynısını yapıyor", "Yok aslında birbirlerinden farkları" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

ŞEFFAFLIK TAAHHÜTNAMESİ İMZALAMIŞTI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştı. Bu imza ile Bozbey, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mustafa Bozbey Sosyal Medya Bursa Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (9)

Nurullah Aydın:

Çok güzel haber bunlar

11
1
yanıtYanıtla
Sadık:

Daha çok pişmanlıklar yaşayacaksınız bekleyin .

8
2
yanıtYanıtla
Hülagü:

Hay maşallah. sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatana düşman...

4
1
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

Al birine vur ötekine....

3
0
yanıtYanıtla
Mehmet Alper UZUN:

Herkes için adalet.

1
0
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

Her şey çok güzel oluyor.;)))) hani bunlar adaletten behsediyordu??

1
0
yanıtYanıtla
Tamirci Usta:

Ak Partili bşk yapsa kıyameti koparırlardı bizim sol cenah ama kendilerinden oldumu sus pus

0
0
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

Bunların bahsettiği adalet bumuydu.;))))

0
0
yanıtYanıtla
hayrettin ozkan:

Ne bekliyordunuz.......

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title