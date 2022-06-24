Bursa Belediyeler Birliği'nden eğitim semineri

Bursa Belediyeler Birliği'nin personele yönelik yılda iki kez düzenlediği hizmet içi eğitim seminerinin yaz dönemi Antalya'da başladı.

2022 yılı yaz dönemi eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Düzenlemiş olduğumuz seminerden çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gerek çalışanlarımız, gerekse yönetici arkadaşlarımız vatandaşımıza daha iyi hizmet verme adına bilgilerini güncellemiş olacaklar" dedi.

Bursa Belediyeler Birliği'ne üye 17 ilçe belediyesinin başkan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personelinin katıldığı seminerin oturum başlıkları; "Personel Giderlerinin Yasal Sınırı ve Alternatif İstihdam Yöntemleri", "Belediye Meclisi ve Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları", "Yerel Yönetimlerde İnsan İlişkiler ve Kriz Yönetimi" olarak belirlendi. Dört gün sürecek seminerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, TBB Hukuk İşleri Müdürü Zeliha Mercimek ile Tapu Kadastro Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Yılmaz konuşmacı olarak yer alıyor.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mevzuatlardaki son değişikler ile idari anlamda karşılaşılan sorunların konuşulup tartışılacağını söyledi. Başkan Dündar, "İki yıllık bir pandemi süreci geçirdik. Pandemi sonrası kış döneminin ardından ikinci seminerimizi gerçekleştiriyoruz. Konu başlıklarını belirlediğimiz seminere davet ettiğimiz uzman isimler, çalışma sistemimizle ilgili ihtiyacımız olan konular hakkında bizleri bilgilendiriyor" dedi.

Belediyelerin vatandaşların devlet kapısı olarak adımını attığı ilk yer olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Sorumluluk alanında olsun olmasın, vatandaşlarımız ilk önce belediyelerin kapısını çalıyor. Bizler de onların talep ve isteklerini alıp kendi sorumluluğumuzla ilgili kısımlarını çözüp, diğer kurumlarla ilgili olanları da kurumlara iletiyoruz. Tüm bunları yaparken zaman zaman mevzuat değişikliği olan konular hakkında, vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek, belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak için personelimize yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütçeden idari konulara kadar, düzenlemiş olduğumuz bu seminerden çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gerek çalışanlarımız, gerekse idari kadrodaki sorumlu arkadaşlarımız bu seminerden kafalarındaki soruları cevaplamış olarak döneceklerdir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Dündar'ın ardından seminerin ilk konuşmacısı olan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, "Personel Giderlerinin Yasal Sınırı ve Alternatif İstihdam Yöntemleri" hakkında katılımcılara bilgiler verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika