Haberler

İletişim Başkanı Duran: "İsrail yönetiminden bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'den bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı ve uluslararası toplumu ihlallere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail yönetiminden bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, "İsrail yönetiminden bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler; kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsü ile Filistin halkının meşru haklarını hiçe sayan bu anlayış kabul edilemez. Uluslararası toplum, süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Huzurevinde ölüme 6 taksitli komik ceza

Yürek yakan görüntüler! Doktora 6 taksitli komik ceza
Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Erdoğan'dan Astana'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Erdoğan'dan Astana'da "Türk dünyası yüzyılı" mesajı