Üye Girişi
Haberler

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen zincirlerden biri de Burger King oldu. Önceki gün ünlü restoranın Rize'de yeni şube açılışı yapıldı. Duaların okunduğu törene AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de katıldı. Açılışa katıldığı için eleştiri oklarının hedefi olan Mete, "Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" dedi.

Rize'deki yeni Burger King şubesinin açılışına katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılış sonrası gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu. Mete, açılışta sadece 10 dakika bulunduğunu ve kurdele kesimine denk geldiğini belirterek, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" dedi.

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

"3 BELEDİYE BAŞKANINI ATEŞE ATIYORLAR"

Mete, açılışın işletme sahibinin daveti üzerine gerçekleştiğini, ancak yemek yememeyi tercih ettiğini vurgularken, marketlerde de İsrail menşeili ürünlerin bulunduğunu, ancak her şeyin bu şekilde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, hakkındaki karalama kampanyasına tepki gösteren Mete, "İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını ateşe atıyorlar" dedi.

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANI ATAN AKADEMİSYENE SALDIRI

Bu sırada açılış öncesi Burger King şubesi önünde "Kahrolsun İsrail" sloganı atan akademisyen Dr. Kemal Sağlam'a yapılan saldırı da olayın bir başka boyutu olarak dikkat çekti. Sağlam'ın burnunun kırıldığı ve kulak zarının patladığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

saffet mete Burger King Politika İyidere İsrail Güncel Rize

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.