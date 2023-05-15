Burdur'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

BURDUR'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 3 milletvekilliğinden 2'sini kazandı, CHP 1 milletvekilliği aldı.

208 bin 575 seçmene sahip Burdur'da vatandaşlar, 716 sandıkta oy kullandı. Burdur İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 189 bin 682 seçmenin oy kullandığı kentte 183 bin 136 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 66 bin 846'sını alan AK Parti, 2 milletvekili, 57 bin 72 oy alan CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi eski Rektörü Adem Korkmaz (52) ile Bucak eski İlçe Başkanı Mustafa Oğuz (39) Ak Parti'den milletvekili olurken, Burdur eski İl Başkan Yardımcısı İzzet Akbulut (39) ise CHP'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

CHP 1'inci sıradan milletvekili olan İzzet Akbulut, 1984 yılında Burdur'da doğdu. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi hayatına Gençlik Kolları saymanlığından başlayıp il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, il sekreterliği yaptıktan sonra 28.04.2018'de il başkanı oldu. Milletvekili aday adaylığı için bu görevinden istifa etti. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra ediyor. Evli ve 2 çocuk babası.