Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya Başbakanları Üçlü Zirvede Buluştu

Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya Başbakanları, Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvede, bölgesel ulaşım ve demiryolu projesi gibi konular ele alındı.

Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya Başbakanları, Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen üçlü zirvede bir araya geldi.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca, Bulgaristan'ın Varna kentinde üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede, ana gündem maddesi, bölgesel ulaşım ve Selanik, Kavala, Dedeağaç, Burgas, Varna ve Köstence'yi birbirine bağlaması planlanan ve Moldova'ya da uzanacak olan demiryolu projesi oldu. Zirveye ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Adina Valean da katıldı. Zirvenin ardından AB temsilcileri ve liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

"Komşu ülkelere örnek olmalıyız"

Evksinograd Rezidansı'ndaki zirveye ev sahipliği yapan Bulgaristan Başbakanı Denkov yaptığı açıklamada, zirvede Güneydoğu Avrupa'da enerji, ulaşım ve dijital bağlantının yanı sıra Ukrayna ve İsrail'deki son gelişmelerin ele alındığını aktardı. Avrupa Birliği ülkelerinin artık komşularıyla elektrik ve yol bağlantısına sahip olmama lüksünün olmadığını savunan Denkov, "Bölgemiz, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine yetişmekle kalmamalı, bölge olarak öne çıkmalı ve komşu ülkelere örnek olmalıyız" dedi.

"Bulgaristan ve Romanya'nın hiçbir sebep yokken dışarıda bırakılmaması için doğru bir yaklaşım bulunabileceğini umut ediyoruz"

Romanya Başbakanı Ciolacu ise Ukrayna'nın yeniden inşası için Tuna Nehri üzerinde Giurgiu ve Ruse arasında yeni bir köprü inşa edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ayrıca, Schengen bölgesine dahil olunması konusunu da görüştük. Bulgaristan ve Romanya'nın hiçbir sebep yokken dışarıda bırakılmaması için doğru bir yaklaşım bulunabileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ciolacu, ülkesinin Schengen bölgesine üyeliğinin bloke edilmeye devam edilmesi halinde Avrupa Adalet Divanı'nda Avusturya'yı dava edeceklerini söyledi.

"Atina, Sofya ve Bükreş, mevcut tüm konularda ortak pozisyonlara sahip"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, zirvede ülkeler arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu ifade ederek, liderlerin iş birliğini bölge genelinde derinleştirmek üzere uzlaşı sağladıklarını söyledi. Miçotakis, "Atina, Sofya ve Bükreş, mevcut tüm konularda ortak pozisyonlara sahip" ifadelerini kullanarak, yıl sonunda Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil olması yönünde olumlu bir kararın mümkün olabileceğini söyledi. - SOFYA