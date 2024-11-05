Bülent Ecevit, 18. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

ESKİ Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit, 18'inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'i, ölümünün 18'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı. Özgür Özel, 5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden Bülent Ecevit'in kabrine çelenk bıraktı, ardından dua edildi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın ertesinde yine bu saatlerde genel başkanımızın huzurundaydık. ve şu ifadeleri kullanmıştık; O 1970'lerde dünyadaki siyasi rüzgarları doğru okuyup, Türkiye'deki siyasi atmosferi doğru değerlendirip genç ve güçlü bir kadroyla, Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar var etmiş, girdiği iki yerel, iki genel seçimden birinci parti olarak partimizi çıkarmayı başarmış bir genel başkandı. Biz geçen sene bu saatlerde kendisine bunun sözünü vermiştik. ve o sözden aylar sonra ve bugünden aylar önce bir kez daha Sayın Bülent Ecevit'in partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi olmayı başarmıştır. 2'nci yüzyılın ilk yerel seçimlerinde, o gün ona söz verdiğimiz gibi bugün girdiğimiz ilk yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Bundan sonra görevimiz verdiğimiz sözün devamını getirmek, yapılacak ilk genel seçimlerde de hem kendisinin, hem İsmet Paşa'nın, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmaktır" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçtiğini hatırlatan Özel, "O harekata 'işgal' diyenler oldu. O harekatın püskürtüleceğini söyleyenler oldu. O harekatın bir 'zulüm harekatı' olduğunu, Rumlara karşı intikam almaya, kan dökmeye gidildiğini söyleyenler oldu. O günden bugüne Kıbrıs'ta bir çocuğun burnu bile kanamadı. Bir askerin burnu bile kanamadı. Kıbrıs'ta barış sağlandı ve 50'nci yılında onun adaya yolladığı gazilerimizle birlikte oradaydık. Bülent Ecevit dünya siyasetinde damga vurmuş, Türkiye'de siyasetin en önemli isimlerinden bir tanesi olmuş, 'Kara Oğlan' lakabını almış, bir adayı barış adasına çevirmeyi başarmış, zalim altındaki insanları bundan kurtarmış. Kendisine umut bağlayan hiç kimsenin umutlarını boşa çıkarmamış ve nezaketten de hiçbir zaman taviz vermemiş örnek bir devlet adamıdır. Bülent Ecevit'in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.