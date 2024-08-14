Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı

23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Ak Parti'de hareketli bir gün yaşanması bekleniyor. Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan 'yeni katılımlar olacak' iddialarıyla ilgili ilk kez resmi bir açıklama gelirken, gözler bugünkü AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programına çevrildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: KATILIMLAR OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada partiye yeni isimlerin katılacağını doğrulayarak "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

PEKİ KATILACAK İSİMLER KİMLER?

Dağ'ın yaptığı açıklama sonrası Ankara kulisler bir anda hareketlendi. Herkes "AK Parti'ye kimler, hangi isimler katılacak?" sorusuna yanıt ararken ilk isim kendini açık etti. 14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katılacağını duyurdu. İzsiz, yaptığı açıklamada "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İyi Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" ifadelerine yer verdi.

"SAYI ARTTI" İDDİASI

Öte yandan TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan siyasal iletişimci Ferhat Murat, "Bana gelen son bilgi 16 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçecek. 4'ü bağımsız, 7'si yeniden Refah Partisi'nden, 3'ü İYİ Parti'den, 1'i ise CHP'den, 1'i de DEM'den" iddiasında bulundu.

"İKİ MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİYOR"

Seyithan İzsiz ile birlikte İYİ Partili Ahmet Ersagun'un da AK Partiye geçeceğini ifade eden Murat, şu değerlendirmelerde bulundu: "İki milletvekili İYİ Parti'den AK Parti'ye geçecek. İkisi de geçtiğimiz aylarda istifa etmiş, bağımsız olarak Meclis'te yer alıyordu. Bu isimlerden biri Ahmet Ersagun Yücel, diğeri de Seyi·than İzsi·z. Bilal Bilici'nin ismi de konuşuluyor. Kendi kanaati CHP'ye geçmek yönünde ancak babası AK Parti'ye geçmesini istiyor. Çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. Dolayısıyla babasının blokesiyle karşı karşıya bir taraftan da.

"İYİ PARTİ'NİN ÖNEMLİ İSMİ AK PARTİ İLE FLÖRT HALİNDE"

İYİ Parti'de şu anda görev olan bir genel başkan yardımcısı da AK Parti'ye geçmek için bir yol arayışında, flört halinde. Yakın zamanda da geçebilir. İsmi var da şimdilik paylaşmak istemiyorum.

"ONU DA AK PARTİ'DE GÖRÜRSENİZ HİÇ ŞAŞIRMAYIN"

14'ünden sonra İYİ Parti'den çok şaşırtıcı isimler de AK Parti'ye geçecek. Bir tanesi eski sporcu. Sokak köpekleriyle ilgili çok öne çıkan bir isim daha vardı, onu da AK Parti'de görürseniz hiç şaşırmayın."