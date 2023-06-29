BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasına Tepki Gösterdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, İsveç hükümetine yaptığı saygısızlığın bedelini ödetilmesi gerektiğini belirtti. Baş ayrıca İsveç'in NATO üyeliğini hayal bile edemeyeceğini ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek "Tüm diplomatik yollar kullanılarak İsveç hükümetine yaptığı bu saygısızlığın bedeli ödetilmelidir. İsveç artık NATO üyeliğini hayal bile edememelidir" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Baş'ın açıklaması şu şekilde:

"İsveç'te İslam aleminin bu kutlu gününde, caminin önünde polisler eşliğinde Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Tüm diplomatik yollar kullanılarak İsveç hükümetine yaptığı bu saygısızlığın bedeli ödetilmelidir. İsveç artık NATO üyeliğini hayal bile edememelidir."