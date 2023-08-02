BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Asgari Ücret 40.000 TL Olmalı'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Lastik-İş Sendikası Sakarya Şubesi'ni ziyaretinde, birçok sendikanın işveren ve hükümet lehine hareket ettiğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hiç kimsenin 'Bu ülkede asgari 40.000 liraya geçinilir' demediğini söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Lastik-İş Sendikası Sakarya Şubesi'ni ziyaretinde; "Birçok sendikanın aslında hükümetle gerek maaş gerek mesai saatleri konusunda fikir alışverişi yaptığı noktada işveren lehine veya hükümetler lehine hareket ettiğini görüyoruz. Bu da üzücü bir durum. Mesela Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığında hiç kimse çıkıp, 'Bu ülkede asgari 40.000 liraya geçinilir' demiyor'" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Lastik-İş Sendikası Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti. Baş'ı, Şube Başkanı Fuat Özbay ağırladı. Baş, burada şu açıklamaları yaptı:

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANDIĞINDA HİÇ KİMSE ÇIKIP BU ÜLKEDE ASGARİ 40 BİN LİRAYA GEÇİNİLİR DEMİYOR"

"Birçok sendikanın aslında hükümetle gerek maaş gerek iş gücü gerek mesai saatleri konusunda fikir alışverişi yaptığı noktada işveren lehine veya hükümetler lehine hareket ettiğini görüyoruz. Bu da üzücü bir durum. Mesela Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığında hiç kimse çıkıp, 'Bu ülkede asgari 40 bin liraya geçinilir' demiyor.

"DEVRİMDEN ZİYADE FİKRİ BİR EVRİME İHTİYACIMIZ VAR"

Asgari ücret 11 bin 400 lira belirlenecek, 12 bin lira mı olsaydı? Onu verip hava atacağına hiç verme daha iyi. Aslında bu emek mücadelesinin çok önemli bir mücadele olduğunu herkesin, tüm sendikal yapıların algılaması lazım. Burada siyaset devreye giriyor, o yüzden insanlar özgürce ve hür iradeleriyle hareket edememiş olabiliyor. İnşallah sizin gibi idealist yapılar, insanlar bunu değiştirecektir.

Çünkü değişimler biliyorsunuz önce bir insanla başlar. Bir kişi çıkar, tabii dolu bir fikri olacak, dolu bir bakış açısı olacak. Şimdi değişim istenen organizasyonlar, siyasi yapılanmalar görüyorum. Değişimleri de kendi içlerinde 'sen yönettin, ben yöneteyim' değişimi. Değişim bu değil aslında. Fikri bir değişim, karakteristik bir değişim olmalı. Ülkede devrim istenir ama ben hep şunu savunurum; aslında bize evrim lazım. Devrimden ziyade, fikri bir evrime ihtiyacımız var.

Olaylara yaklaşımlarımızı tahlil edip doğru noktaya ulaştırmamız gerekiyor ki istediğimiz noktalara ulaşabilelim. Çünkü baktığınız zaman müreffeh seviyedeki ülkelerin bizimle temel farklılıkları, yönetimsel devrimlerden ziyade zihni evrimlerini gerçekleştirmişler. Olaylara, insana, işçiye, işverene, hükümetlere, devletlere, askere, polise yaklaşım ve bakış açılarında farklılıklar var. Biz de oraya ulaşabilirsek aslında güzel bir ülke oluşturacağımıza inanıyorum, mutlaka bu bizim yapabileceğimiz bir şeydir."