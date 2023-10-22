Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, Filistin halkına destek verilmesini talep etti.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda AB, İsrail'in soykırım yapmasına izin vermekle suçlandı. Konuşmacılar Avrupa ülkelerinin İsrail'in tarafını tutarak Filistinlilere yönelik katliama suç ortağı olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ofisinin ve konutunun bulunduğu Berlaymont binası önündeki gösteride, von der Leyen'in adı her geçirdiğinde meydandan "Yuh" sesleri yükseldi.

"Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot" sloganlarının atıldığı gösteride Gazze'de acil ateşkes sağlanması, Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması talep edildi.

Belçikalılar AB'ye tepki gösterdi

Schuman Meydanı'na gelen göstericilerden Madelaine isimli Belçikalı, AA muhabirine, Filistin'de adaletin sağlanmasını, AB'den Filistin'e yeniden mali destek, insani yardım verilmesini istediklerini söyledi.

Belçikalı gösterici, "Filistin'e özgürlük istiyoruz. Şu anda yaşananlar korkunç. Bugün burada olan herkes İsrail'in bu soykırımı ve etnik temizliği durdurmasını talep ediyor." dedi.

Tekerlekli sandalyesinden AB'ye mesaj verdi

Gösteriye tekerlekli sandalyesinde gelen 70 yaşındaki Ella isimli Belçikalı da "Filistin'in özgür olmasını, İsrail'in saldırganlığının ve bombardımanının hemen şimdi durmasını istiyorum. Artık yeter. 75 yıllık işgal ve katliam hemen durmalı." diye konuştu.

Bunun için AB'nin harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Ella, şunları söyledi:

"Daha fazla silah ve savaş istemiyoruz. AB savaşı durdurmalı. Medyanın söylediği gibi buradaki iki eşit tarafın saldırılarından söz etmiyoruz. İsrail'in, siyonizmin Filistin'e karşı işgali var ve bu sonlanmalı. AB taraf olmalı ama şu anda olduğu gibi yanlış tarafı tutmamalı. Bizim hükümetimiz de (Belçika) yanlış tarafta yer alıyor."

"AB eşit yaklaşım sergilemeli"

Göstericilerden Johann Weick sadece AB'nin değil, tüm dünyanın neler olduğunu, çatışmanın nereden kaynaklandığını, çatışmanın ne yöne doğru gittiğini bilmesi gerektiğini söyledi.

Ursula von der Leyen'in İsrail'e gittiğini ve desteğini açıkladığını hatırlatan Weick, "Bunun yanında kendisinin Gazze'de birçok kişinin acı çektiğini anlaması gerek. Von der Leyen bunu anlamalı ve eşit yaklaşım sergilemeli. Mesele aynı zamanda kendisinin AB adına bunu yapmaya yetkili kişisi olup olmadığıdır." şeklinde konuştu.

Weick, AB ülkelerinin kendi aralarında farklı yaklaşımlar sergilediğini belirterek, "Bu savaşı sadece ABD durdurabilir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'de istediği gibi davranmasına izin verilirse bunun ardından felaket gelir. AB ve ABD bunu göz önünde bulundurmalıdır. Aksi halde felaket olur. Çünkü İsrail'in gündemi Gazze'deki bütün Filistinlileri buradan göndermek." dedi.