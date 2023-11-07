Brüksel Belediye Meclisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi kabul etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan belediye meclisi, Gazze'deki çatışmalara son verilmesi için yapılan ateşkes çağrısını oy birliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı Philippe Close, çatışmaların kentte hissedildiğini ve siyasi ve ahlaki bir sorumlulukları olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de belediye meclisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

İşçi Partisi ve Hristiyan Demokrat partilerin verdiği önergeye liberal parti MR'nin üyeleri çekimser oy kullandı.

Sosyalist Partili Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, İsrail-Filistin çatışmasının yansımalarının 184 milliyetten insanın yaşadığı Brüksel kentinde hissedildiğini söyledi.

Close, "Çok uzağımızdaki olayların burada güçlü yankıları duyuluyor, vatandaş derneklerini harekete geçiriyor. Bu durum belediye makamı olarak bize kaçınmak istemediğimiz siyasi ve ahlaki bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve ardından İsrail'in verdiği karşılıkla çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini belirten Close, "Bu çatışmada Brüksel kenti, kökeni ne olursa olsun kararlı şekilde sivillerin yanında durmakta, bir mağduru diğerinden ayırmayı reddetmektedir." diye konuştu.

Close, ayrıca Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.