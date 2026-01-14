Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.

"ESPRESSOLAB KAHVE GÖNDERDİ" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barbaros Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenirken, mitinge Özel'in açıklamalarından çok ortaya atılan dikkat çekici bir iddia damga vurdu. İddiaya göre, uzun süre CHP'nin boykot listesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda bu listeden çıkarılan ünlü kahve zinciri Espressolab, mitinge katılan vatandaşlara üzerinde "Özgür Özel" yazılı yüzlerce kahve gönderdi. Sosyal medyada, firma tarafından dağıtıldığı öne sürülen kahvelere ilişkin çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Öte yandan, Espressolab tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri Espressolab'e de yer vermişti.

Özel, 24 Mart'ta yaptığı konuşmada "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'ten içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Özel, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada ise Espressolab'i boykot listesinden çıkardıklarını ve yapılan görüşmeler sonucunda markanın üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı insani yardım amaçlı kurulan 19 Mart Fonu'na aktaracağını duyurmuştu.