Haberler

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süre CHP'nin boykot listesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda bu listeden çıkarılan ünlü kahve zinciri Espressolab'in, partinin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği mitinge katılan vatandaşlara üzerinde "Özgür Özel" yazılı yüzlerce kahve dağıttığı iddia edildi.

  • Espressolab, CHP'nin boykot listesinden çıkarıldıktan sonra CHP'nin Beşiktaş'taki mitingine üzerinde 'Özgür Özel' yazılı yüzlerce kahve gönderdiği iddia edildi.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart'ta Espressolab'i boykot listesine almış ve 8 Ekim'de markayı listeden çıkararak üniversite şubelerinden elde edilen kazancın 19 Mart Fonu'na aktarılacağını duyurmuştu.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.

"ESPRESSOLAB KAHVE GÖNDERDİ" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barbaros Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenirken, mitinge Özel'in açıklamalarından çok ortaya atılan dikkat çekici bir iddia damga vurdu. İddiaya göre, uzun süre CHP'nin boykot listesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda bu listeden çıkarılan ünlü kahve zinciri Espressolab, mitinge katılan vatandaşlara üzerinde "Özgür Özel" yazılı yüzlerce kahve gönderdi. Sosyal medyada, firma tarafından dağıtıldığı öne sürülen kahvelere ilişkin çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Öte yandan, Espressolab tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri Espressolab'e de yer vermişti.

Özel, 24 Mart'ta yaptığı konuşmada "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'ten içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özel, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada ise Espressolab'i boykot listesinden çıkardıklarını ve yapılan görüşmeler sonucunda markanın üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı insani yardım amaçlı kurulan 19 Mart Fonu'na aktaracağını duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAncinsan Toranaga:

Bundan böyle benim BOYKoT listemde

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın 'kumar' suçlamasını kısmi kabul ediyorum

Müftüoğlu, Rabia Karaca'nın o suçlamasına yanıt verdi: Kabul ediyorum
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu

Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu