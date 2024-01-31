Bomba iddia! Özel, Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Beni İmamoğlu'ndan kurtarın

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili son çıkış gazeteci Enver Aysever'den geldi.

"BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"

Aysever, CHP lideri Özgür Özel'in yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Beni bu adamdan kurtarın" dediğini öne sürdü.

"YALANLAMA OLURSA İSPATLARIM"

Aysever, yaptığı açıklamada "Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek... İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor" ifadelerini kullandı.