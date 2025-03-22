İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

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Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı
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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kamuoyu süreçle ilgili olan biten yakından takip ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İBB'ye kayyum atanmasına karşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın akıbeti kamuoyu tarafından merak ediliyor.

ERDOĞAN KAYYUM ATANMASINA KARŞI

Hakkında iki farklı dosya bulunan İmamoğlu'nun bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi beklenirken Haberler.com olarak AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci yakından takip etmeleri talimatını verdiği ve İBB'ye kayyum atama fikrine karşı olduğu öne sürüldü.

HANGİ DURUMDA KAYYUM ATANIR?

Belediye kanununa göre; belediye başkanı terör iltisakı nedeniyle herhangi bir şekilde görevden alınırsa o zaman söz konusu belediyeye kayyum atanması muhtemel olabiliyor. İmamoğlu, soruşturma kapsamında terörden değil de yolsuzluk ve rüşvette ceza alırsa kayyum atama ihtimali rafa kalkacak.

"TERÖR" YERİNE "YOLSUZLUĞA" VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "terör" yerine "yolsuzluk" üzerine vurgu yapması dikkat çekmişti. Erdoğan açıklamasında "Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir', bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. 'Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok' deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor" ifadelerine yer vermişti.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (47)

Haber Yorumlarıumut mergen:

REIS OYLAR GIDIYOR 30 UN ALTINA DÜŞTÜN AYAĞINA DOLANDI BU ISLER AKP UYELIKLERI IPTAL OLMAYA BASLADI

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

İlk seçimde gideceksiniz

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

İBB 'ye kayyum atanmasına karşıymış!!! Dostlar inandık mı?

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Haber YorumlarıTim Cahill:

Senin karşı olup olmaman bir şeyi değiştirmez, yasalardan üstün değilsin. Yasada Terör soruşturması geçiyorsa Kayyum atanır.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Reis, Yargi ne diyorsa yerine gelsin. Adalet istiyoruz.

Yorum Beğen160
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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Yalan söylemekte üzerine yok.FETÖ aklı ile hareket ediyorlar.Hırsız yandaşlar dışarıda.Yarına kalır ama yanına kalmaz erdoğan.

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

Allah kim doğruya onun yardımcısı olsun ama bu gizli tanık kim ya daha öncekiler gibi kumpasss iftiraysa

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Ekrem 4 Gundur Tutuklu..WC ye Gidecegi Zaman, Izin Verecek Kisinin Talimatlarinin Suresi Yarim Saat Falan Surer Di mi ??..

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ilk bakista halkin gozunde chp hakli konumda ama marhinallige basvurursa kazandigini kaybeder bizim halk ortaligi kirip dokenleri sevmez aranizdaki aşırılar tabiki marjinalligi sizin uzerinizden alenilestirmek ister aga bunu boyle degilde biraz sakin karsilamak lazim sokaklara çıkın de fakat barikatları yıkın geçin falan bunlar olumsuz şeylerdir bu olmaz akli selim icinde haraket ederseniz edindiginiz artilar sizde kalır faydaniza olur demek istedim yine de siz bilirsiniz

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Atansa kıyamet kopar.

Yorum Beğen20
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