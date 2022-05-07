Ekrem İmamoğlu tepki çeken 'Vız gelir tırıs gider' sözleri nedeniyle özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e gerçekleştirdiği bayram gezisi günlerdir gündemden düşmüyor. Son olarak, gazeteci Nagehan Alçı'nın da gezide yer alması ve hep beraber otobüste verdikleri fotoğraf eleştiri yağmuruna tutuldu. İmamoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerle ilgili, "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanması ise büyük tartışma yarattı.

"YANLIŞ KURDUĞUM CÜMLELER İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bugün katıldığı Yazlık Fide Dağıtım Programı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken ifadesinden dolayı özür diledi. İmamoğlu; "Sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'Vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum. Yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, altını çizeyim." dedi.

"HERKESİ 19 MAYIS'TA SALONA DAVET EDECEĞİM"

İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek duygularını bana aktarmak ve dostça yol arkadaşı olarak, prensipleri doğrultusunda uygarca duygularını bana aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü veya bir gün sonrası tespit edeceğim bir salona davet edeceğim, hepsini tek tek dinleyeceğim.

"BİZ BU SÜRECİ BÜYÜK BİR SEFERBERLİK SÜRECİ OLARAK KABUL ETTİK"

Uygar bir biçimde dinleyeceğim uygar bir biçimde de cevaplarını vereceğim. Biz bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak kabul ettik ve bu sürecin bu tür kazalara uğramaması için hassas olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Akıllı olalım dememin altında yatan da gerçek akıldır. Ayar veren akıllı olalım kavramı değildir.

"BU KONU BENİM NEZDİMDE KAPANMIŞTIR"

Akıl hepimize lazım. İnsanın aklını başından alan durumlar olabilir ama bunları da tedavi etmekle yükümlüyüz. Ben bir toplumun temsilcisiyim. Şu saniye itibariyle benim gündemim şuradaki milyonlarca fidedir. Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim."