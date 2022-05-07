Ekrem İmamoğlu tepki çeken "Vız gelir tırıs gider" sözleri nedeniyle özür diledi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde gazeteci Nagehan Alçı'nın da yer almasına yönelik eleştirilere, "Bu kardeşinize vız gelir tırıs gider, umurumda değil" diyerek yanıt vermişti. İmamoğlu, bu sözlerinin ardından destekçilerinin ve partililerinin tepkisiyle karşılaştı. Konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, "Sadece 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e gerçekleştirdiği bayram gezisi günlerdir gündemden düşmüyor. Son olarak, gazeteci Nagehan Alçı'nın da gezide yer alması ve hep beraber otobüste verdikleri fotoğraf eleştiri yağmuruna tutuldu. İmamoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerle ilgili, "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanması ise büyük tartışma yarattı.
Bugün katıldığı Yazlık Fide Dağıtım Programı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken ifadesinden dolayı özür diledi. İmamoğlu; "Sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'Vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum. Yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, altını çizeyim." dedi.
İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek duygularını bana aktarmak ve dostça yol arkadaşı olarak, prensipleri doğrultusunda uygarca duygularını bana aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü veya bir gün sonrası tespit edeceğim bir salona davet edeceğim, hepsini tek tek dinleyeceğim.
Uygar bir biçimde dinleyeceğim uygar bir biçimde de cevaplarını vereceğim. Biz bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak kabul ettik ve bu sürecin bu tür kazalara uğramaması için hassas olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Akıllı olalım dememin altında yatan da gerçek akıldır. Ayar veren akıllı olalım kavramı değildir.
Akıl hepimize lazım. İnsanın aklını başından alan durumlar olabilir ama bunları da tedavi etmekle yükümlüyüz. Ben bir toplumun temsilcisiyim. Şu saniye itibariyle benim gündemim şuradaki milyonlarca fidedir. Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim."