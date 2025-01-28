Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.
NE OLMUŞTU?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangına ilişkin Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.
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