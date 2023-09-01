Bolu'ya farklı illerden köpek bırakanlara 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında para cezası kesilecek

Bolu Belediye Encümenine, şehir dışından araçlarla kente sokak hayvanı getiren kişi ya da kurumların tespit edilmesi halinde, 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında para cezası kesme yetkisi verildi.

Bolu Belediye Encümeninde CHP'li ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin sokak hayvanlarına ilişkin önergesi ele alınırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar sağdan soldan. Tespit edilmesi halinde bunu yapanlara 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar ceza verilebilmesi için bu yetkiyi istiyoruz. Türkiye'de ilk yapılacak." dedi. Yapılan oylamada Belediye Encümenine bu kişi veya kurumlara 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında para cezası kesme yetkisi verildi.

"KÖPEKLERİ BİZİM MÜCAVİR SAHAMIZA BIRAKIP KAÇIYORLAR"

Belediye Encümeninde, CHP'li meclis üyeleri Mehmet Korkmaz ve Saadet Dişli ile İYİ Parti'li Ahmet Yılmaz'ın sokak hayvanlarına ilişkin önergesi ele alındı. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar sağdan soldan. Belediyelerin araçlarıyla bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar. Köpekleri bizim mücavir sahamıza bırakıp, kaçıyorlar. Kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm ve cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın cezası yok." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON LİRADAN 5 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Özcan, bu konuda caydırıcı olmak istediklerini vurgulayarak, "Tespit edilmesi halinde bunu yapanlara 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar ceza verilebilmesi için bu yetkiyi istiyoruz. Türkiye'de ilk yapılacak." dedi. Yapılan oylamada Belediye Encümenine, "sokak hayvanlarını toplu şekilde şehir dışından Bolu'ya getirip bırakan kişi ve kurumlara, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verme yetkisi"ni kapsayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.