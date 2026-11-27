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AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Muğla'nın Bodrum ilçesinde beş ay önce yenilenen içme suyu ana hattına başka bir altyapı çalışması sırasında zarar verilmesine tepki gösterdi.

Ergene, yaptığı yazılı açıklamada, Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında yaşanan heyelan sonucu 800 milimetre çapındaki Güney Ring Ana İsale Hattı'nın bağlantı noktasında ayrılma meydana geldiğini ve çok miktarda suyun sokaklara aktığını belirtti.

Haziranda 22 kilometrelik içme suyu ana hatlarının 1 milyar lira yatırımla yenilendiğinin duyurulduğunu anımsatan Ergene, beş ay geçmeden hattın başka bir altyapı çalışması sırasında hasar görmesinin planlama, denetim ve koordinasyon eksikliklerini gündeme getirdiğini ifade etti.

Ergene, şunları kaydetti:

"Yıllardır yönetilen bütçelerin, gerçekleştirilen ihalelerin ve yapılan yatırımların sonuçlarını sorgulamak Bodrum halkının en doğal hakkıdır. MUSKİ, yaşanan arızayı dış etken kaynaklı olarak açıklıyor. Peki, bu dış etkenin meydana geldiği çalışmayı kim yürütüyor, kim denetliyor? Bir milyar liralık yatırımı hayata geçirmek kadar korumak da sizin göreviniz değil mi? Yetkiyi kullanırken gösterdiğiniz kararlılığı, hesap verirken de görmek istiyoruz."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e çağrıda bulunan Ergene, çalışmayı yürüten firma, teknik ve idari sorumlular, heyelan riski değerlendirmesi, su kaybı miktarı ve onarım maliyetine ilişkin soruların yanıtlanması ve sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini bildirdi.

İki ay önce duyurdukları "Herkes Bu Masada" çağrısını hatırlatan Ergene, kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katılımıyla ortak çalışma takvimi oluşturulmasının aciliyet taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA