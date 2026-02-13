Haberler

Dışişleri Bakanlığı: Prof. Dr. Demirköz'ün, Uluslararası Yapay Zeka Paneli'ne seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) tarafından yapay zeka alanında küresel yönetişime katkı sağlamak amacıyla oluşturulan panel, Türkiye'nin bilimsel kapasitesini uluslararası alanda teyit ediyor.

BMGS TARAFINDAN PANEL OLUŞTURULDU

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 79'uncu oturumunda kabul edilen 'Gelecek Paktı' ve ekini oluşturan 'Küresel Dijital Mutabakat' kapsamında, yapay zeka alanında küresel yönetişime bilimsel temelde katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) tarafından 'Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli' oluşturuldu.

ADAYLAR 4 ŞUBAT'TA SUNULDU

Toplam 37 ülkeden 40 uzmanın yer aldığı aday listesi, 4 Şubat 2026 tarihinde BMGS tarafından BMGK'nin değerlendirmesine sunuldu, adaylar 12 Şubat 2026 tarihinde New York'ta yapılan BMGK toplantısında onaylandı. Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Türkiye tarafından yürütülen aday belirleme süreci neticesinde panel için önerildi, BMGS tarafından BMGK'nin onayına sunulan nihai aday listesinde yer aldı.

DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZDA

Prof. Dr. Demirköz'ün panel üyeliğine seçilmesi, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki bilimsel kapasitesinin ve çok taraflı platformlardaki etkinliğinin uluslararası düzeyde teyidi olarak değerlendiriliyor. Panelin, yapay zekanın sivil ve askeri kullanım alanları ile ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlara ilişkin ilk kapsamlı değerlendirme raporunu Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek Küresel Diyalog Toplantısı'na sunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı