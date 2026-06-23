BM: "İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer suçları işlemeye devam ediyor"

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasten hedef aldığını ve böylece Gazze'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğini belirtti.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze ve Barı Şeria'daki çocuklara karşı ihlallerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, "İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri, Filistinli çocukları kasten hedef alarak Gazze Şeridi'nde soykırıma, insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına, Batı Şera'da ise savaş suçlarına yol açıyor" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varıldığı hatırlatılan raporda, "İsrail askeri operasyonlarının yoğun ve sistematik yapısı devam ediyor ve bunun sonucunda Filistinli çocukların eşi benzeri görülmemiş şekilde ölüm, yaralanma ve travma yaşadığı tespit edildi. Komisyon, çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının, İsrail yetkililerinin ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme yönündeki soykırım niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğunu yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca, "Ağır fiziksel ve zihinsel yaralanmalar, yaygın travma, yetim kalma, ayrılık, engellilik, tekrarlanan yer değiştirmeler, açlık ve eğitim ile sağlık hizmetlerinin çöküşü, çocukluğu ortadan kaldırmış ve Gazze'deki çocukları yaşamları boyunca etkilemeye devam edecektir" denildi.

"İsrail güvenlik güçleri, çocuklara karşı cinsel şiddet de uygulamıştır"

Filistinli çocukların İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutularak işkenceye ve diğer ağır kötü muamelelere maruz bırakıldığı, nerede olduklarına dair hiçbir bilginin bulunmadığı vurgulandı. Raporda, "İsrail güvenlik güçleri, uzun süreli, etnik, cinsiyetçi ve nesillerarası İsrail işgali ve düşmanlıklarının kökleşmiş bir parçası olarak toplu utanç ve baskı uygulamak amacıyla çocuklara karşı cinsel şiddet de uygulamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in doğrum merkezlerini hedef alması ve dayattığı açlık

Raporda, "İsrail'in Gazze'deki yenidoğan ve doğum bakım merkezlerini hedef alması, yeni doğanların hayatta kalma şansını ve Filistinlilerin doğurganlıklarını doğrudan olumsuz etkilemiştir. Bu durum, düşüklerin artmasına, doğum kusurlarına ve yeni doğanlarda kalıcı hasarlara yol açarak Filistinli yeni doğanların yaşamlarının yok edilmesine ve nüfusun devamlılığının kesintiye uğramasına neden olmuştur. İsrail'in abluka ve kuşatma yoluyla dayattığı açlık, Filistinli çocukların ölümlerine yol açmış ve birçok çocuğun sağlığını ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum, çocukları temel besinlerden mahrum bırakmış ve aşılama oranlarının düşmesi, gıda güvensizliği ve sağlık hizmetlerinin tahrip olması nedeniyle hastalık risklerini artırmıştır" denildi. Raporda, "Buna paralel olarak Gazze ve Batı Şeria'da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere yetimhanelerin ve eğitim tesislerinin yıkılması, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal bakım ve gelişimini engellemiş ve Filistin toplumunun temellerini sarsmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'i Filistinli çocuklara karşı işlediği ve onları etkileyen ihlallere ve suçlara son vermeye çağrısı yapılan raporda, "Komisyon ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşüne uygun olarak İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki (Doğu Kudüs dahil) varlığının sona erdirilmesini talep ediyor" denildi.

"Silahlar sussa bile Filistinli çocuklar bir gecede iyileşemez"

Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, "Kanıtlar, Filistinli çocukların İsrail güvenlik güçleri tarafından kasten hedef alındığını ve öldürüldüğünü gösteriyor. Çocuklar, Ekim 2025'teki ateşkesten sonra bile öldürülmeye ve ciddi şekilde yaralanmaya devam ediyor. İsrail, ateşkes ve uluslararası hukuk uyarınca Filistinli çocuklara sağlanması gereken korumayı sürekli olarak göz ardı ediyor" dedi. Muralidhar, "Gazze ve Batı Şeria'da bombalar ve silahlar sussa bile Filistinli çocuklar bir gecede iyileşemez. Sağlıklarının, eğitimlerinin ve gelişimlerinin tahribi geri döndürülemez" ifadelerini kullandı.

Gazze'de öldürülenlerin yaklaşık yüzde 30'u çocuk

Raporda, öldürülen çocukların oranının önceki çatışmalara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 tarihleri arasında en az 20 bin 179 çocuk öldürülürken, bu toplam can kaybının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Rapora göre Gazze'de 2008-2009 ve 2014 yıllarındaki saldırılarda, ölümlerin yaklaşık yüzde 24'ünü çocuklar oluşturuyordu. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı