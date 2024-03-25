BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Haziranda Görevini Bırakacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, haziranda görevini bırakacağını açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını bildirdiğini açıkladı. Griffiths, "Görevde geçirdiğim 3 yılın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e haziran ayında görevi bırakma niyetimi bildirdim" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki (OCHA) görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Griffiths, tüm meslektaşlarına bu ayrıcalık için borçlu olduğunu aktardı. Griffiths, "Tüm ortaklarımıza ve destekçilerimize, krizdeki insanların davasını savundukları için teşekkür ederiz" dedi.

OCHA tarafından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Griffiths'in "sorunsuz bir geçiş" sağlamak için haziran ayı sonuna kadar görevinde kalacağı belirtildi. - NEW YORK