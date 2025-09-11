Haberler

BM Güvenlik Konseyi'nden Katar'daki Saldırıya Kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıyı kınayarak gerilimin azaltılmasının önemine vurgu yaptı ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını destekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yayınladığı ortak açıklamada, İsrail'in adını vermeden Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıyı görüşmek üzere bir araya geldi. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri tarafından kabul edilen ortak açıklamada, İsrail'in adı verilmeden 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 9 Eylül'de önemli bir arabulucu olan Doha'da düzenlenen son saldırıları kınadılar. Sivil kayıplar nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdiler. Konsey üyeleri, gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladılar" denildi.

Konsey üyelerinin, Katar'ın Mısır ve ABD ile birlikte bölgedeki arabuluculuk çabalarındaki hayati rolünü desteklediklerini hatırlattığı ifade edilen açıklamada, "Konsey üyeleri, Hamas tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın ve acının sona erdirilmesinin en önemli öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Bu bağlamda, Katar, Mısır ve ABD'nin devam eden diplomatik çabalarının önemini yinelediler ve tarafları barış fırsatını değerlendirmeleri için çağırdılar" denildi. - NEW YORK

