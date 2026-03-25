BM Genel Sekreteri Guterres: "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesinin zamanı geldi"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonucu Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede bölgedeki çatışmaların "kontrolden çıktığını" ve "dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın eşiğinde olduğunu" söyledi. ABD ve İsrail'e İran'a karşı yürüttükleri operasyonları sonlandırma çağrısında bulunan Guterres, İran'ın da çatışmanın parçası olmayan komşu ülkelere yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı. Guterres, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesinin artık zamanı geldi" dedi.

Bölgedeki gerilimin daha da yükselmemesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollar aracılığıyla çözülmesi gerektiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, "Artık gerilimi tırmandırma merdivenini çıkmayı bırakıp diplomasi merdivenini çıkmanın ve uluslararası hukuka tam anlamıyla yeniden saygı göstermenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
