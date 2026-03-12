BM Genel Sekreteri Guterres Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" takdim törenine katılmak üzere Türkiye'de bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Göç İdaresi Başkanlığı Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti. Programda, Göç İdaresi Başkanlığı Başkanı Hüseyin Kök'ün yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Esin Çakıl, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Onur Özçeri, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü Babatunde A. Ahonsi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, Göç İdaresi Başkanlığı yönetim kademisi yer aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ziyaret sırasında ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin işlemlerinin yapıldığı alanı gezdi. Guterres, Türkiye'nin göç yönetimi, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere ilişkin yürütülen çalışmalar, gönüllü geri dönüş uygulamaları hakkında bilgi aldı. - ANKARA

