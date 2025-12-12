BM Genel Kurulu'ndan İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına tamamen izin vermesine ilişkin karara onay

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına tamamen izin vermesine, BM operasyonlarını engellememesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısı onaylandı.

BM Genel Kurulu'nda, Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu içerisinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına tamamen izin vermesini de içeren maddelerin yer aldığı "BM sisteminin güçlendirilmesi" başlıklı karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylamada, 139 ülke "evet", İsrail ile ABD'nin aralarında bulunduğu 12 ülke "hayır" oyu kullanırken, 19 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına tamamen izin vermesine, BM operasyonlarını engellememesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edilirken, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Kararda, ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki insani yardım operasyonlarının vazgeçilmez sağlayıcısı olduğu belirtildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kararın ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun aldığı karar ile Hamas'ın UNRWA'ya sızdığına dair iddiaların ve UNRWA'nın tarafsız bir kuruluş olmadığına dair suçlamaların asılsız olduğunu belirten UAD kararını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. Lazzarini, "Bu oylama, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun UNRWA'ya verdiği desteğin önemli bir işaretidir. UAD'nin de vurguladığı gibi, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım alanında kilit bir aktördür ve çalışmalarımızı engellemek veya önlemek yerine kolaylaştırmak için her şey yapılmalıdır. Üye Devletleri, Gazze'deki vahim insani koşullara müdahale etme ve kritik öneme sahip halk sağlığı ve eğitim hizmetlerimizi genişletme çabalarımızı desteklemeye devam etmeye çağırıyorum" dedi. - NEW YORK