BM Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmadan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmadan endişeli olduklarını ifade etti.

BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki ABD-İran gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Dujarric, ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlandırmasına ilişkin, "Genel Sekreter, Basra Körfezi bölgesindeki bildirilen askeri yığılmadan gerçekten çok endişeli" dedi.

Dujarric, Guterres'in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya bölgede tırmanışa neden olacak her türlü eylemden kaçınmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Guterres'in İran ile ilgili tüm endişelerin diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülebileceğine inanmaya devam ettiğini aktaran Dujarric, Guterres'in ayrıca bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve tüm aktörleri gerginliği azaltmak ve bölgedeki güveni güçlendirmek için somut adımlar atmaya çağırdığını aktardı. - NEW YORK